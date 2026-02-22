フットサルリーグ「メットライフ生命Ｆリーグ２０２５―２６」は２１日、愛知・名古屋金城ふ頭アリーナで第２４節が開催され、名古屋オーシャンズが立川アスレティックＦＣを４―３で下し２季ぶり１７度目の優勝を果たした。直前の試合で２位・しながわシティが敗れたため、名古屋は立川に勝てば優勝が決まる状況。前半を２―０で折り返し、後半に一度は追いつかれたものの、アンドレシートの２得点で接戦を制した。木暮賢