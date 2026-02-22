◆オープン戦ＤｅＮＡ―楽天（２２日・宜野湾）楽天は２２日、沖縄・宜野湾でＤｅＮＡとオープン戦を行う。先発は１１年ぶりに日本球界に復帰した前田健太投手。実戦初登板は２イニング程度が予定されている。ＤｅＮＡ・藤浪と対戦する打線は、８番・吉野創士外野手を除き、８人が左打者となった。試合開始は１３時。先発メンバーは以下の通り。１二小深田２指中島３一鈴木大４三黒川５中小郷６遊宗山７捕堀内８