タレントの三上悠亜が、ピンク色のモコモコロングコートを着こなす姿を披露し、絶賛の声が寄せられている。三上は２１日までに自身のインスタグラムを更新。「寒いけど春ピンク着たかった日」と書き出し、白タートルネック×デニムパンツの上からピンク色のロングコートを羽織り、街並みに繰り出す様子を披露した。この投稿にファンからは「か、か、かわえー」「お姫様」「ピンク似合いすぎ」「えぐい」などの声が寄せられて