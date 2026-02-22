【ハウステンボス：エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-】 4月24日 開業予定 長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズをテーマにしたライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」を4月24日に開業する。 ハウステンボスの“成長戦略第3弾”として登場する「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」。