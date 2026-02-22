◆オープン戦ヤクルト―阪神（２２日・浦添）オープン戦初戦で巨人に逆転勝ちし、“監督初勝利”を挙げた池山隆寛監督。ローテーションの軸に期待される奥川恭伸が対外試合２度目の先発を務める。サンタナが今季初実戦で３番・左翼。スタメンは以下の通り１番・指西村２番・右岩田３番・左サンタナ４番・一オスナ５番・二赤羽６番・遊長岡７番・三田中８番・中モンテル９番・捕矢野投奥川