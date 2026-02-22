ウィルソンテソーロは昨年のマイルチャンピオンシップ南部杯で中１４週の間隔を取り快勝。一方で、続くJBCクラシックは中２週の強行軍で５着に敗れた。しかし、中４週で臨んだチャンピオンズカップではきっちり巻き返している。戦歴を振り返ると明確だ。連戦よりも、間隔を空けた時に力を発揮するタイプであることは間違いない。今回は中１０週。調整期間は十分に確保された。加えて舞台は得意のマイル戦。スピードが生きる