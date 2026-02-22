2026年は米軍のベネズエラ急襲で幕を開けた。トランプ政権は25年12月に公表した国家安全保障戦略で、西半球を重視するモンロー主義への回帰を宣言していた。西半球重視は、米国に地理的に隣接する同地域からの大量の移民と違法薬物の流入が国益を損なうと考えると同時に、自らの勢力圏への中国やロシアの介入を防ぐことも目的だ。 筆者が昨年から懸念していた通り、米国は覇権から降り、第二次大戦以前の伝統に戻ったの