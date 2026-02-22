左脚の付け根を痛めたパドレスの松井裕樹投手。状態が心配される中、指揮官がコメントしました。日本時間22日、キャンプ施設の室内で練習を行った松井投手。練習前、クレイグ・スタメン監督が取材に応じ、松井について「今日はキャッチボールをする予定だったと思う。内転筋の状態で日々様子を見ているところ」としました。松井投手は室内練習場に姿を現すも、キャッチボールは行わず。球団広報によると、日本時間23日に何らかのメ