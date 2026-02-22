今回は、ケチすぎる夫に妻が反撃したエピソードを紹介します。自分は浪費してるくせに…「結婚し、夫に生活費を渡されて家計をやりくりするようになりましたが、夫から渡される金額は、月たったの4万。まだ子どもはいないとはいえ、この金額で全部まかなうのは大変です。ちなみに夫は私に節約を強いるものの、自分はスマホの最新機種や高いワインを買うなど、浪費しているんですよ。そのことに私が文句を言うと、『お前は稼いでな