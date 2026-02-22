Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramで、青いつなぎ姿を披露した。 【写真】Snow Man渡辺翔太がシンガポールで撮影した青ジャージショット ■Snow Manの渡辺翔太が青いつなぎでお手振り 渡辺は「シンガポール」と綴り、計3点の写真を投稿。 1枚目はシンガポールのランドマークの一つであるマリーナベイ・サンズをバックにした写真を投稿。渡辺は青いつなぎ姿で、左手をポケットに、右手