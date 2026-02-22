きょうは西日本は次第に雷雨となる所があるでしょう。全国的に南よりの風が強く、春一番が発表される所があるかもしれません。また、西日本は今夜からあすにかけて黄砂が飛来しそうです。東日本や北日本は日差しがありそうです。予想最高気温です。きょうは強い南風が暖かな空気を運び、全国的に平年よりかなり高く、4月並みの暖かさとなるでしょう。平年より多く雪が積もっている所がありますので、なだれや落雪、雪どけ水による