ロックバンド「HOUND DOG」のボーカル・大友康平（70）が21日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。“引き際”についての問いに答えた。現在70歳。「僕らの世代がすごくて。江川卓、掛布雅之、具志堅用高、明石家さんま、島田紳助、松山千春、桑田佳祐、郷ひろみ…これ全部年一緒なんです」とアピールした。この日の共演者、NON STYLE・井上裕介から「郷ひろみさんが紅白（歌合戦を）勇退されたじゃな