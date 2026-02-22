乃木坂46は22日、佐藤璃果が体調不良のため、同日の「5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」を休演すると発表した。公式サイトで伝えた。【画像】乃木坂46・佐藤璃果、休演のお知らせサイトでは「本日2月22日（日）に有明アリーナにて開催する『5th ALBUM MEMORIAL LIVE「My respect」』に出演予定の佐藤璃果ですが、体調不良により公演を休演させていただくことになりました」と説明し、「楽しみにされていたお客様におか