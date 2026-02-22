プロフィギュアスケーターの織田信成氏（38）が22日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。ミラノ・コルティナ五輪で日本フィギュア最年少メダリストになった中井亜美（17）の演技について語った。「17歳という年齢でトリプルアクセル飛べるって凄い。空中での体感、バランス感覚って凄い。ジャンプの後のパッと花開く笑顔。才能だと思う」と解説した。「表情に何点ってつけるのはない。演技、構成点を評価する