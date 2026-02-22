千葉・睦沢町で家族6人が暮らす住宅が全焼する火事があり、焼け跡から3人の遺体が見つかりました。小学生2人を含む3人と連絡が取れていないということです。22日午前3時過ぎ、睦沢町岩井で「自宅から出火した」と119番通報がありました。消防車など11台が出動して、火は約5時間後に消し止められましたが、2階建ての住宅1棟が全焼しました。住宅には家族6人が暮らしていて、この火事で祖父（71）と母親（33）がけがをして病院に運ば