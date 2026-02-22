侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２２日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿に合流し、ブルペンでは変化球を交えて計３９球を投げ込んだ。アドバイザーとして参戦しているダルビッシュ有投手からは助言を受ける姿もあり、チーム最年長３６歳右腕は「本当に教えるのがすごく上手な方。色々質問させてもらいました。もう本当に光栄なことですし、たくさん僕