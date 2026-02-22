キャンプは２軍で調整を続けている巨人の中川皓太投手（３１）が２２日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。小林、ティマ、増田大に対し計８打席で３安打１四球、２奪三振だった。昨季は６３試合に登板して３６ホールド、防御率２・２４。今季もブルペンを支える働きが期待される。さらなる進化へ試行錯誤を続ける左腕は、開幕に向けて徐々にペースを上げている。