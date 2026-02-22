ＪＲＡの現３歳世代最後の新馬戦が２２日の阪神競馬場で行われた。ラストのメイクデビュー戦は、１４頭立てで実施された阪神４Ｒ・３歳新馬（ダート１４００メートル）。単勝オッズ２・９倍の２番人気に支持されたゼンカイナダル（牡３歳、栗東・庄野靖志厩舎、父ナダル）が５馬身差で圧勝した。西村淳也騎手とコンビを組んだ同馬のスタートは速なかったが、二の脚で徐々に先団へ取り付き、好位の５番手を追走した。最終コーナ