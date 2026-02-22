◆オープン戦日本ハム―広島（２２日・名護）日本ハムはオープン戦初戦の先発メンバーを発表した。レイエスが今季初実戦で３番に入り、４番・郡司、５番に万波と続く。先発投手は２年目の浅利。スタメンは以下の通り。１（左）水谷２（中）五十幡３（指）レイエス４（三）郡司５（右）万波６（捕）清水優７（一）有薗８（二）上川畑９（遊）奈良間投手浅利―菊地―畔柳―福谷―宮西―杉浦―上原（継投は予定）