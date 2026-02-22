現３歳世代ラストの新馬となる２月２２日の阪神４Ｒ・３歳新馬（ダート１４００メートル＝１４頭立て）は、ゼンカイナダル（牡３歳、栗東・庄野靖志厩舎、父ナダル）が直線で抜け出し、２着に５馬身差をつけ勝利した。勝ち時計は１分２５秒８（良）。道中は４、５番手を追走。折り合いもつき、４コーナーを手応え抜群に回った。直線は先に抜け出したメイショウライガを楽にかわし切ると、さらに加速。ラスト３ハロン上がり最速