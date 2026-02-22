LANAが、最新曲「KATTARINA」のミュージックビデオを本日2月22日（日）21時にプレミア公開する。今作は、LANA自身が感じるヘイターや面倒ごとへのネガティブ、そして多くの若者が日常で感じるだるさを一言に込めた「かったりいな」というパンチラインが効いている一曲。LANAのSNSで公開されたMV予告映像では、激情的なヘイターや熱狂的なファンに囲まれながら、それをものともしないLANAの強気な姿勢が強烈なビジュアルと共に描か