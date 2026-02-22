山火事は消火が難しいため長期化しがちです。その理由は、「消防隊が現場に入りにくい」「消火用水の確保が大変」などがありますが、山火事そのものの特性によるものもあります。それは「多様な燃え方」と「飛び火」です。4種類の燃え方 山火事の「燃え方」には4つの種類があります。「地表火」「地中火」「樹冠火」「樹幹火」です。それぞれ燃える場所や燃えるもの、燃焼（延焼）速度が違います。このいくつかが同時に