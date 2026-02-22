2月21日夜、「はだか祭り」として知られる「西大寺会陽」が岡山市で行われ、参加者6人が病院に搬送され、このうち岡山市北区の50代男性、岡山市東区の40代男性、美作市の40代男性の合わせて3人が意識不明の重体です。 岡山市東区の西大寺観音院で行われた「西大寺会陽」は「はだか祭り」として知られ、裸の男たちが福を呼ぶという「宝木」を奪い合います。500年以上の歴史があり、国の重要無形民俗文化財になっています。主催