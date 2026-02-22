韓国財界は米国連邦最高裁が相互関税施行を違法とする判決を下してから、トランプ政権の対応と動向を緊張の中で鋭意注視している。韓国財界と産業通商部などによると、ひとまず韓国の主力輸出品である半導体や自動車などは既存の相互関税対象ではなかったため当面の打撃は避けた。ただトランプ大統領がただちに世界すべての国に対する10％の関税賦課に着手し韓国経済に及ぼす不確実性は静まっていない様相だ。昨年の韓米交渉により