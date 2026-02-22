ガールズグループのBLACKPINKが世界のアーティストで初めてユーチューブ登録者1億人を突破したことに対して感謝の言葉を伝えた。BLACKPINKメンバーは21日午後に公式ユーチューブチャンネルを通じファンに感謝の気持ちを表わした。ジスは「BLACKPINKユーチューブチャンネルが世界の公式アーティストチャンネルで初めて登録者数1億人を達成した。これを記念してユーチューブのレッドダイヤモンドボタンを贈られた」と話した。ジェニ