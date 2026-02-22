タレントの薬丸裕英（60）が22日、自身のブログを更新。薬丸の還暦祝いで家族で旅行に出かけたことを明かした。【写真】「このようなアイテムがあるとは…笑」旅行先で“還暦祝い”された様子19日に還暦を迎えた薬丸。ブログでは「素敵な仲間たちと誕生日を過ごすことが出来ました」と、芸能人らに囲まれた“豪華”な還暦パーティーの様子を披露していた。この日は「還暦プレゼントは“家族時間”」と題してブログをアップ。