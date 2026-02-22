今秋の愛知・名古屋アジア大会の男子代表選考会を兼ねた「大阪マラソン２０２６」（読売新聞社共催）が２２日、大阪市で開かれ、男子は平林清澄（２３）（ロジスティード）が２時間６分１４秒で日本人トップの５位に入った。イブラヒム・ハッサン（２９）（ジブチ）が大会新記録の２時間５分２０秒で優勝した。女子は川村楓（２８）（岩谷産業）が２時間２５分５５秒で日本人最高の６位。優勝はマレ・ディババ（３６）（エチオ