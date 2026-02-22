岡山市東区の寺で21日夜に行われた西大寺会陽（えよう）「はだか祭り」で、男性6人がけがをして搬送され、このうち3人が意識不明の重体となっています。西大寺会陽「はだか祭り」は室町時代から続く祭りで、国の重要無形民俗文化財に指定されています。21日、午後10時に本堂の2階から投下される2本の宝の木「宝木（しんぎ）」の争奪戦が行われ、主催者によりますと約1万人が参加しました。警察によりますと、参加者の男性6人が負傷