犬が『布団を好む』理由５選 布団を好む犬は珍しくありません。なぜ犬たちは飼い主の布団に入りたがるのでしょうか。その主な心理や理由を解説します。 1.寒さを凌げるから 寒い冬場などは、犬たちも寒さを凌げる暖かい場所で眠りたいと思うもの。そのため、布団の中が暖かいと知っている犬は、布団の中に入って（あるいは布団の上に乗って）眠ろうと考えることも多いです。 冬場限定で布団の中に入ってくる、というわんこの