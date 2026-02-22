チャーハンとラーメンのセット、略して“チャーラー”。愛知で親しまれるこのセットメニューを愛してやまない現地在住のライター・永谷正樹が、地元はもちろん、全国各地で出合ったチャーラーをご紹介する「ニッポン“チャーラー”の旅」。第60回の今回は地元・名古屋のチャーラー。しかし、ちょっとイレギュラーな組み合わせ、カレー半チャーハンと味噌チャーシュー麺です。選ぶのに迷う全８種類の半チャーハン筆者の自宅から車で