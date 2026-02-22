サムスン電子は、Samsung Wallet内におけるPontaカードのアップデートを発表した。 従来では、Pontaカードのバーコードを表示するのに、Samsung Wallet内でワンタップする必要があった。しかし今回のアップデートによって、アプリを起動してすぐ、バーコードが表示されるよう変更された。 これにより、Pontaカードのバーコード提示と、クレジッ