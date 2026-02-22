これまでバレンシアやチェルシー、マンチェスター・ユナイテッドなど欧州の強豪クラブで活躍し、ヴィッセル神戸にも在籍していたファン・マタが、オーストラリア１部で躍動している。現在はメルボルン・ビクトリーでプレーする元スペイン代表MFは、現地２月21日に行なわれた国内リーグ第18節のメルボルン・シティFC戦（３−１）に先発。抜群の存在感を示した。まずは21分に先制弾。敵陣中央でルーズボールに反応すると、その