パルマ・カルチョに所属する日本代表GK鈴木彩艶は、全体練習の合流に近づいているようだ。21日、クラブ公式サイトが伝えている。鈴木は今季開幕から公式戦全13試合に出場していたが、昨年11月8日に行われたセリエA第11節のミラン戦で左手第3指（中指）と舟状骨を骨折。そのままチームを離脱すると日本で手術を受け、リハビリを余儀なくされている。それでも、先月22日に鈴木はチームに合流し、チームメイトやスタッフから祝