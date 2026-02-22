［J１百年構想リーグEAST第３節］川崎 １−２ FC東京／２月21日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuアウェーの地で迎えた川崎との“多摩川クラシコ”に臨んだFC東京が確かな戦い方で勝利を掴んでみせた。百年構想リーグの３節、前の２試合では“特別ルール”となるPK戦での勝利を飾っていたFC東京は、川崎が「セットして、ボールを相手に持たせても良いというプランでもありました」（谷口栄斗）と、ミドルブロックを敷いて