安芸高田市の吉田小学校で、6年生が卒業を前に、記念の自画像を制作しました。鏡に映った自分の顔と向き合ったのは卒業を目前に控えた6年生56人です。安芸高田市の吉田小学校では、1917年から、卒業生が自画像を描く行事が続いています。今年の卒業生の中には、曽祖父母の代から4代にわたり、自画像を描き残す児童も7人いるということです。■児童「すごくいいと思います。親に見てもらいたいです。」「自分の自画像を見て、これが