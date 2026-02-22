◇練習試合西武―韓国・ロッテ（2026年2月22日南郷スタジアム）西武は22日、春季キャンプで韓国・ロッテと今季初の対外試合となる練習試合（南郷）のスタメンと先発を発表した。ドラフト1位・小島大河（明大）が「2番・捕手」で先発出場する。西武のスタメンは以下の通り。（左）蛭間（捕）小島（中）西川DH林安可（右）カナリオ（二）石井（遊）滝沢（三）渡部（一）村田先発菅井