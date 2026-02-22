世界最高峰の格闘技団体「UFC」が21日（日本時間22日）、4月11日（同12日）に開催される「UFC327」でフライ級王者ジョシュア・ヴァン（ミャンマー）に同級3位の平良達郎（THEBLACKBELTJAPAN）が挑戦することが決定した。昨年12月「UFC323」で元同級王者ブランドン・モレノ（メキシコ）に2RTKO勝利。フライ級タイトル挑戦へ大きな1勝を飾った平良。同大会でフライ級王者のアレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）が試合