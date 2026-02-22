国枝栄師（70）が22日、東京競馬場で行われた2025年度東京競馬記者クラブ賞特別功労賞の授賞式に出席した。4R終了後、ウイナーズサークルで実施された。JRA通算1121勝、JRA・G122勝（いずれも21日現在）などホースマンとして輝かしい業績を残し、またさまざまなメディアを通して絶えず情報を発信することで多くの人に競馬の魅力を伝え続けたことが受賞理由となった。国枝師は「長年やってきて、このような形で功績が認められた