任期満了に伴う南関町長選挙が、22日、投票日です。 南関町長選に立候補したのは、届け出順に無所属の新人で、元町議の西田恵介さん55歳と無所属の現職で、4期目を目指す佐藤安彦さん64歳です。22日は町長選のほか、町議会議員選挙も行われています。投票は午後7時までで、即日開票されます。