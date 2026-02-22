プロ野球・西武は22日、篠原響投手が侍ジャパンのサポートメンバーに選出されたことを発表しました。篠原投手は22日、23日に開催される『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026宮崎』(対ソフトバンク)にてサポートメンバーとなります。19歳の2年目となる篠原投手。昨季は2先発、防御率10.29となっています。篠原投手は「全く想像していなかったので、監督から聞いたときは驚きました。素晴らしい選手が集まる場ですので、さまざまなこと