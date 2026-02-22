本格的な春の訪れを前に阿蘇地方では野焼きが行われています。 阿蘇地方の野焼きは 農家の高齢化などで人手も減り、阿蘇の草原維持が難しくなっています。そこで草千里の野焼きは、草原再生のシンボルにしようと県などが2016年に約50年ぶりに再開させました。21日は地元の農家やボランティアなど約100人が参加し、草千里一帯の草原に火を入れ黒く焦がしていきました。 「このきれいな草原があるのは野焼きのおかげだと思うので