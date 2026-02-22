熊本・長崎・鹿児島の「三県アンダー12地区選抜サッカー大会」が、21日・22日の2日間、天草市の本渡運動公園で行われました。 この大会は、長崎、熊本、鹿児島三県の少年サッカーチームによる交流イベントを開催し地域間の交流・連携を図るとともに、島原・天草・長島架橋の必要性を広くアピールすることを目的に行われています。大会には8チーム、およそ200人が参加し、22日に決勝ト}