西武は、22日(日)・23日(月・祝)に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026宮崎」（対ソフトバンク）のサポートメンバーとして、篠原響投手が選出されたと発表した。▼篠原響投手コメント全く想像していなかったので、監督から聞いたときは驚きました。素晴らしい選手が集まる場ですので、さまざまなことを吸収してきたいと思っています。代表の経験はありませんが、実際に見て感じたことを積極的に学び、どんどん質問し