マーベル・シネマィック・ユニバース（MCU）の「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2にジェシカ・ジョーンズが再登場を果たすことで、「ザ・ディフェンダーズ」の他メンバーであるルーク・ケイジとアイアン・フィスト復活の機運も高まっている。 (c) 2026 Marvel ルーク・ケイジ役マーク・コルターはかねてより、再登場の「希望は捨てない」とが、「実は