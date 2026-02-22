菅野が侍ジャパンに合流ロッキーズの菅野智之投手が22日、野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿に合流した。アドバイザーに就任したダルビッシュ有投手（パドレス）らに挨拶し、話し込むシーンも見られ「光栄なこと。たくさん僕も吸収できるチャンス。自分も何か得て、大会、シーズンで生かして行けたら」と力を込めた。菅野はこの日、午前8時過ぎに侍ジャパンのパーカーを着用し、ナインと共にチームバスに乗って登場した。