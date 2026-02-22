ネコ好き必見、ネコ動画だけを集めたネコ動画『CatVideoFest』より、場面写真という名のネコ画像が届けられた。ご存知のように当メディアTHE RIVERは主に洋画/海外ドラマの専門媒体であるが、『CatVideoFest』は立派な映画なので、ここに正々堂々とネコ画像をいっぱい掲載する。これは映画の場面写真だから。ね？ 『CatVideoFest』とは、2016年から毎年開催され、