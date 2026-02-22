俳優イ・ソジュンが2月22日、7年間交際してきた恋人と結婚式を挙げる。これに先立つ2月9日、イ・ソジュンは自身のSNSを通じて結婚の知らせを直接伝えた。彼は「舞台の上とカメラの前、そしてその向こうの見えない時間に至るまで、常にそばで支えてくれた皆さんに、うれしい知らせを伝えたくて筆を執った」とし、直筆の手紙を公開した。【写真】『賢い医師生活』チョ・ジョンソク、女装姿披露続けて「7年という時間を共に過ごしてき