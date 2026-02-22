２月２２日の小倉４Ｒ・障害未勝利（障害芝２８６０メートル＝１２頭立て）で、デビュー８年目の小林凌大騎手（２５）＝美浦・小西一男厩舎＝が、障害デビュー戦を迎えた。リケアキャンディ（牝４歳、美浦・蛯名利弘厩舎、父ディーマジェスティ）とコンビを組み、後方からになったが、安定した無難な飛越で全ての障害をクリアーし、１０着でゴールに戻ってきた。検量室に引き揚げてくる時には「楽しかった」と笑顔をみせ、集