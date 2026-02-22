資料さぬき警察署 2月21日午後3時54分さぬき市鴨部の休耕田で所有者が下草を刈って燃やしていたところ火が休耕田に燃え広がりました。 所有者の家族が119番通報し消防が約1時間半後に火を消し止めました。 警察によりますとけが人はいませんでしたが、休耕田約1300平方メートルが焼けたということです。