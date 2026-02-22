侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２２日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿に合流し、ソフトバンクとの壮行試合を前に取材に応じ、「久しぶりの代表のユニフォームで、素直に嬉しいですし、しっかりやっていかなきゃいけないなっていう使命感もあります。本当に責任のあるポジションを任せてもらったと思ってますし、そこに対してしっかり結果で応えたい